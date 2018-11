The Voice Kids du 2 novembre 2018

Marquée par l’arrivée de deux nouveaux coachs, cette saison est riche en nouveautés et en surprises avec des moments d’émotions intenses et de folie uniques.Deux nouveaux coachs dans les fauteuilsPour la première fois, quatre coachs prendront place dans les fauteuils : quatre stars, quatre amis qui se connaissent très bien et qui ont souvent partagé la scène ensemble. Aux côtés de nos deux coachs incontournables Jenifer et Patrick Fiori, vous retrouverez Amel Bent, l'une des plus belles voix françaises, reconnue pour son émotion, sa sensibilité et ses prouesses vocales, et Soprano, le rappeur-chanteur marseillais qui est au sommet du hip-hop hexagonal et l’artiste préféré des plus jeunes d’entre nous.Tous les quatre insufflent une nouvelle énergie très positive mais, malgré leur très grande complicité, ils ne vont pas pour autant se faire de cadeaux. Très joueurs, ils sont prêts à tout pour attirer les talents dans leur équipe transformant souvent le plateau en véritable "cour de récré".Un casting 5 étoilesLa tâche va être rude pour les quatre coachs en raison d'un casting 5 étoiles. En effet, cette saison, vous allez découvrir le meilleur casting de l’histoire de The Voice Kids. Une nouvelle génération de talents, âgés de 6 à 15 ans, ont un niveau incroyable, le tout dans une grande diversité de genre musical : hip-hop, reggae, hard rock, variété française, latin lover, chanteur à texte, rap… Ces voix exceptionnelles ont bluffé nos coachs et risquent bien de surprendre les téléspectateurs.Une règle inédite pour la demi-finale : le talent sauvé !Pour la première fois dans The Voice Kids, une nouvelle règle fait son apparition lors de la demi-finale : chaque coach aura la possibilité de sauver un jeune talent dans une équipe adverse. Le bouton rouge est donc de retour pour cette étape et les coachs vont devoir se battre à nouveau pour attirer des talents dans leur équipe. Avec cette nouveauté, la compétition va monter d’un cran et nous réserve des moments inédits ! Des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale, Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes. Quel talent de l'équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée ?