The Voice Kids 4 : les coachs reprennent "Uptown funk" de Bruno Mars

Bruno Mars et Mark Ronson en ont fait un tube interplanétaire en 2014... Les coachs de "The Voice Kids" le reprennent en ouverture de la saison. " UpTown funk" interprété par Jenifer, M. Pokora et Patrick Fiori vous met la patate ? Tant mieux… parce que cette collégiale n'est qu'un avant-goût de cette nouvelle saison.. Vous avez booké dans votre agenda la date du samedi 19 août. Parfait ! Installez-vous confortablement dans votre canapé ou votre fauteuil, on vous a concocté un programme de dingue… "The Voice Kids" saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.