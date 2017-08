The Voice Kids 4 : Découvrez les premières minutes de la saison

Pour cette nouvelle saison, les coachs se sont mis en mode "warrior"... Plus que jamais, ils se livreront un combat sans merci dans l'arène. Cette année, Patrick Fiori, Jenifer et M Pokora ne se feront pas de cadeau et auront le buzz stratégique... Afin de plonger dans l'univers de The Voice Kids saison 4, découvrez les premières minutes du lancement des auditions à l'aveugle ! "The Voice Kids" saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.