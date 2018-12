The Voice Kids du 7 décembre 2018 - La Finale

Cette saison, les quatre coachs Amel Bent, Soprano, Jenifer et Patrick Fiori ont découvert le meilleur casting de l’histoire de The Voice Kids avec une nouvelle génération de talents, âgés de 6 à 15 ans. Après la demi-finale et cette nouvelle règle inédite de "talent sauvé", huit talents se sont qualifiés pour la finale ! Accompagnés par les meilleurs musiciens, ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes afin de séduire les téléspectateurs. En effet, seul le public désignera le grand gagnant de l’édition 2018 qui sera sacré The Voice Kids. Pour cette dernière soirée en direct, de grands moments d’émotions sont à prévoir à la fois pour les quatre coachs et les téléspectateurs ! Pour l'occasion, Kendji Girac se produira sur la scène de The Voice Kids.Quel talent de l'équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée ?