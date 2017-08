The Voice Kids : Tout a commencé comme ça

Le mythique plateau aux fauteuils rouges de " THE VOICE KIDS " fait sa rentrée avec un trio de choc : Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora !Plus motivés que jamais, nos trois coachs, stars de la chanson française, vont faire bénéficier les jeunes talents de tout leur savoir-faire et surtout de toute leur bienveillance.Cette quatrième saison nous promet un show exceptionnel : un savant mélange de performances toujours plus incroyables et des jeunes talents toujours plus surprenants ! Des enfants hors du commun âgés seulement de 7 à 15 ans qui vont vivre une expérience inoubliable, pleine d'émotion et de surprises.Des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale, Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes.Qui de Jenifer, M Pokora ou Patrick Fiori remportera le trophée pour la 2ème fois ?