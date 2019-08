Rendez-vous dans la Kidsroom, où les talents, accompagnés à la guitare ou au piano, révèlent leur plus belle voix. À 14 ans, la jeune Aelwenn interprète le célèbre morceau « Changer » signé par le rappeur français Maître Gims. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.