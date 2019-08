The Voice Kids – Aëlwenn chante « Too good at goodbyes » de Sam Smith

Nos 4 coachs font leur grand retour pour une saison riche en émotions. Patrick Fiori, un des piliers du programme, qui compte déjà deux trophées à son palmarès ; Jenifer, la coach historique, remet son titre en jeu après le succès d’Emma la saison passée, Amel Bent revient plus déterminée que jamais pour décrocher sa première victoire et enfin, Soprano, le show man est prêt à tout pour emmener ses talents vers le sacre. UN CASTING DE GRANDE QUALITÉCette année encore la tâche s’annonce ardue pour les 4 coachs qui vont devoir départager une génération 2019 encore plus talentueuse. Au cœur de la compétition, une richesse musicale encore à l’honneur : World music, Reggae, Hard rock, Variété française, Musique urbaine, Latin lover, chanteur à texte … Ces voix exceptionnelles ont bluffé Patrick Fiori, Jenifer, Amel Bent et Soprano et risquent bien de surprendre les téléspectateurs. UNE COMPETITION A L’ISSUE INCERTAINEPatrick Fiori, Jenifer, Amel Bent et Soprano, 4 grands artistes affichent une grande complicité sur le plateau et qui pourtant ne comptent pas se faire de cadeaux. Cette année la compétition monte d’un cran avec l’arrivée du block, déjà présent chez les adultes. En effet, pour cette nouvelle saison, chaque coach aura la possibilité de bloquer un autre coach l’empêchant ainsi de recruter un talent : tous les coups sont permis et les coachs l’ont bien compris ! Cette année encore, chaque coach pourra sauver UN talent dans une équipe adverse pendant la demi-finale. Très joueurs, les 4 coachs seront prêts à tout pour attirer les Talents dans leur équipe. Des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale, Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes. Qui de Patrick Fiori, Jenifer, Amel Bent et Soprano remportera le trophée ?