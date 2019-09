The Voice Kids - Alaïs chante « Tout va bien » d’Orelsan

Pour Alaïs, chanter est un moyen de vaincre sa grande timidité. Selon la jeune fille, il existe 2 Alaïs: celle de tous les jours, très réservée et celle sur scène qui aime faire le show. Grande fan de The Voice Kids, elle rêve d’y participer depuis toute petite alors, aujourd’hui, elle décide de laisser sa timidité en coulisses. Alaïs espère qu’Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano seront séduits par sa reprise de « Tout va bien » d’Orelsan. Alaïs va-t-elle convaincre un ou plusieurs coachs lors de sa prestation ? La réponse en images. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.