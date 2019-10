The Voice Kids : Ali chante « Listen » de Beyoncé (Team Amel Bent)

Ali, 12 ans, est d’un naturel timide. C’est soutenu par son entourage que le jeune garçon décide de se lancer dans l’aventure The Voice Kids. Il épate Amel Bent, Patrick Fiori, Jenifer et Soprano lors des auditions à l’aveugle avec « Who’s livin’ you » des Jackson Five. Sa voix particulière, à la fois douce et puissante, séduit Amel Bent qui le choisi dans son équipe. Il met la barre haute pendant la demi-finale en interprétant le tube de la diva Whitney Houston « All the man that I need ». Pour la grande finale de ce soir, Ali chante « Listen » de « Beyoncé ». Va-t-il séduire le public ? Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.