The Voice Kids - Ali chante « Who’s livin’ you » des Jackson Five

Ali, 12 ans vit à Casablanca. De nature très timide, c’est soutenu par ses proches qu’il commence le chant. Fort de sa passion pour la musique, Ali prend petit à petit confiance en lui. Le jeune garçon aime les chansons aiguës où il peut crier et se défouler. Avec sa voix particulière, à la fois douce et puissante, il espère surprendre les coachs et voir les fauteuils se retourner, avec son interprétation de « Who’s livin’ you » des Jackson Five. Le jeune garçon va-t-il convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.