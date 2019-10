The Voice Kids : Ali surprenant avec « All the man that I need » de Whitney Houston

D’un naturel réservé, Ali a d’abord réussi à séduire les coachs lors de son audition à l’aveugle. Puis, c’est avec son interprétation d’ « Envole-moi » de Jean-Jacques Goldman qu’il remporte les battles de cette saison 6 de The Voice Kids. À 12 ans, le voici qui rafle sa place en demi-finale ! C’est sous les yeux émerveillés de sa coach, Amel Bent, et de ses parents, qu’Ali reprend un classique de Whitney Houston, « All the man that I need ». Quel talent de l'équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée ? Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.