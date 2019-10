The Voice Kids : Amel Bent et Soan chantent « We are the world » de USA for Africa

Une fois que tous les talents ont chanté individuellement, place au duo mêlant coachs et talents. Soan, 11 ans, vient d’interpréter la célébrissime chanson de Daniel Balavoine « SOS d’un terrien en détresse ». Son coach va le rejoindre sur la scène de The Voice Kids pour chanter le tube planétaire « We are the world » de Michael Jackson (USA for Africa). La compétition se resserre. Les talents de plus en plus proches de décrocher la grande victoire. Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.