The Voice Kids – Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano interprètent « La même » de Maître Gims et Vianney

Les quatre coachs de The Voice Kids, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ouvrent la sixième saison de l’émission en reprenant l’un des plus grands tubes de Maître Gims : « La même ». Malgré la bonne humeur qui règne sur le plateau, les coachs s’apprêtent à se livrer une guerre sans merci pour accueillir les meilleurs dans leurs équipes. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.