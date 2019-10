The Voice Kids : Amel Bent laisse son fauteuil de coach à Kendji Girac

Avec la victoire de Soan en ce soir de grande finale, Amel Bent clôture sa saison en beauté. Un parfait au revoir pour celle qui ne reviendra pas dans son fauteuil de coach lors de la prochaine saison de The Voice Kids. La raison ? La coach va désormais jouer dans la cour des grands en intégrant le jury de la version adulte aux côtés de Marc Lavoine, Pascal Obispo et Lara Fabian. Mais son fauteuil dans The Voice Kids ne va pas rester vide très longtemps puisque c’est Kendji Girac qui a été choisi pour la remplacer. Le gagnant de la saison 3 devient officiellement coach et Jenifer, Soprano et Patrick Fiori ont promis de l’accueillir avec beaucoup de bienveillance. Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.