The Voice Kids - Amélie chante « Stone cold » de Demi Lovato

Tout droit venue du Canada, Amélie a un lien particulier avec la France. Son grand-père était français et lui a toujours raconté de fabuleuses histoires sur son pays d’origine. Se lancer dans l’aventure The Voice Kids a donc une signification particulière. C’est l’occasion pour elle de réaliser tous ses rêves : chanter, visiter un pays dont elle est fan et « manger de bonnes pâtisseries ». Ce soir, Amélie veut donner de l’émotion à Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori, Soprano et au public français, avec une reprise de « Stone Cold » de Demi Lovato. Va-t-elle convaincre les coachs ce soir ? La réponse en images. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.