The Voice Kids – Antonia chante « Historia de un amor » de Luz Casal

Antonia est issue de la communauté des gens du voyage et la musique est une histoire de famille. A la maison, c’est toutes les générations qui chantent et jouent de la musique. Antonia voue une très grande admiration pour son papa, ancien chanteur et c’est avec le soutien de ce dernier et de toute sa famille, qu’elle monte sur la scène ce soir. Elle participe à The Voice Kids, qu’elle considère comme « le plus grand concours de chant de la terre entière », pour réaliser son rêve et montrer à son papa qu’elle peut prendre la relève et devenir chanteuse. Réussira-t-elle à séduire Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano avec « Historia de un amor » de Luz Casal ? Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.