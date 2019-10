The Voice Kids : Antonia chante « Vole » de Céline Dion (Team Patrick Fiori)

Antonia, 10 ans, est issue de la communauté des gens du voyage. Elle a grandi là où la musique est une histoire de famille. Très émotive, Antonia avait touché Amel Bent, Patrick Fiori, Jenifer et Soprano avec sa prestation « The power of love » de Céline Dion lors de la demi-finale. Une chanson qu’elle avait reprise en espagnol. Sa coach, Amel Bent, l’avait choisi pour l’accompagner dans la suite de l’aventure lors des Battles, face aux talents Camille et Coline. Ce soir, pour la grande finale en direct, Antonia chante « Vole » de « Céline Dion ». Va-t-elle séduire le public une dernière fois ? Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

