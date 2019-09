The Voice Kids – Aude chante « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion

Du haut de ses 10 ans, Aude chante depuis 3 ans et demi. Sa passion pour le chant ? « Ma grand-mère donne des cours de chant, elle est coach vocale. C’est celle qui m’a donné l’envie de chanter ! ». Mais en dehors de ses vocalises, Aude à d’autres passe-temps : la boxe et le Krav Maga, qu’elle partage avec sa mamie ! Ce soir, elle chante le titre « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion. Sara-t-elle convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.