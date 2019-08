The Voice Kids – Baptiste chante « Riche » de Claudio Capéo

Baptiste est originaire de Saint-Maurice, passionné de musique depuis son plus jeune âge, il tente l’aventure ce soir avec « Riche » de Claudio Capéo. Extrêmement attaché à son père, The Voice Kids et cette chanson représentent une chance unique pour Baptiste de lui témoigner tout son amour. Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano seront-ils sensibles à cette déclaration ? Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.