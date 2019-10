The Voice Kids : Christophe Maé chante son titre « Casting » avec les 8 finalistes

Lors de la demi-finale, Amel Bent, Jenifer, Patrick Friori et Soprano ont désigné les huit finalistes de cette sixième saison de The Voice Kids. Pour cette grande finale en direct, un ancien coach et chanteur Christophe Maé, chantera avec les finalistes sa nouvelle chanson « Casting », issue de son dernier album « La vie d’artiste ». Une soirée une fois de plus riche en émotions ! Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.