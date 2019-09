The Voice Kids - Clara chante « Bang Bang » de Jessie J

Clara, 12 ans, a 2 passions : les animaux et le chant. La jeune fille monte pour la 1ère fois sur scène à l’âge de 2 ans et n’a jamais arrêté depuis, alternant entre l’école et les cours de chant. Cette « princesse Rock’N’Roll » espère voir les coachs se retourner sur son interprétation de « Bang Bang » de Jessie J. L’un des quatre coachs, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, va-t-il buzzer ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.