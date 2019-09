The Voice Kids - Coline chante « Uncover » de Zara Larsson

Depuis toute petite, Coline baigne dans un univers artistique grâce à son papa, régisseur de spectacles et à sa maman, comédienne. La jeune fille est une musicienne dans l’âme. À seulement 14 ans, elle chante, joue du basson et de la flûte, danse et fait du théâtre. Ambitieuse, Coline veut aller le plus loin possible dans l’aventure The Voice Kids. Elle interprète « Uncover » de Zara Larsson. Les fauteuils rouges d’Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano vont-ils se retourner sur « Undercover » de Zara Larsson ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.