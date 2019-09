The Voice Kids – Collégiale : Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ont « l’œil du tigre » !

Les quatre coachs de The Voice Kids, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ouvrent cette première soirée de battles avec un titre emblématique des années 80, « Eye of the tiger » de Survivor. Ce soir, trois talents d'une même équipe vont s'affronter sur une même chanson lors d'un face à face en public sur le plateau transformé en ring. Les talents vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer poursuivre l'aventure. En effet, à l'issue de cette prestation, leur coach choisira l'enfant qui aura fait la meilleure prestation, celui qui pourra accéder à la demi-finale. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 27 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.