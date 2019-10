The Voice Kids - Demi-finale : Ils étaient 16, ils ne seront bientôt plus que 8

La demi-finale de cette sixième saison de The Voice Kids s’annonce de haut niveau. Amel Bent, Jenifer, Patrick Friori et Soprano ne comptent plus que quatre voix dans leurs équipes. Les 16 demi-finalistes chanteront une chanson de leur choix. Une grande prise de risque pour ses jeunes talents ! Chaque coach ne pourra désigner qu’une seule voix dans son équipe pour accéder à la grande finale en direct. Cette année encore, chaque coach aura la possibilité de récupérer un talent dans une équipe adverse. Très joueurs, Amel Bent, Jenifer, Patrick Friori et Soprano devront se battre à nouveau pour attirer ses jeunes artistes dans leur équipe. La compétition va monter d’un cran, quel talent remportera son ticket pour la finale ? Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.