The Voice Kids - Emission 4

Nos quatre coachs font leur grand retour pour une saison riche en émotions. Patrick Fiori, un des piliers du programme, qui compte déjà deux trophées à son palmarès; Jenifer, la coach historique, remet son titre en jeu après le succès d’Emma la saison passée; Amel Bent revient plus déterminée que jamais pour décrocher sa première victoire et enfin, Soprano, le show man est prêt à tout pour emmener ses talents vers le sacre. Cette année encore la tâche s’annonce ardue pour les quatre coachs qui vont devoir départager une génération 2019 encore plus talentueuse. Des auditions à l'aveugle jusqu'à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale, Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes. Qui de Patrick Fiori, Jenifer, Amel Bent et Soprano remportera le trophée ?