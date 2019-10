The Voice Kids - La Suite

Cette année encore, les quatre coachs Soprano, Amel Bent, Jenifer et Patrick Fiori ont vécu une saison riche et découvert un casting éclectique tant au niveau des voix que des chansons.Après la demi-finale et la règle de "vol de talent" dans les équipes adverses, huit talents se sont qualifiés pour la finale !Pour cette dernière soirée en direct et en public, la compétition sera donc à son maximum ! Accompagnés par les meilleurs musiciens, les huit talents devront donner le meilleur d'eux-mêmes afin de séduire les téléspectateurs. En effet, seul le public désignera le grand gagnant de l’édition 2019 qui sera sacré The Voice Kids.Une fois de plus, de grands moments d’émotions sont à prévoir à la fois pour les quatre coachs et les téléspectateurs !Quel talent de l'équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée ?