The Voice Kids - Eden chante « Petit pays » de Cesaria Evore

À tout juste 9 ans, Eden, originaire de Seine-et-Marne, se réjouit de participer à son premier plateau. Sa passion pour la musique, c’est son père qui lui a transmis dès sa plus tendre enfance : « J’ai commencé à chanter grâce à mon papa ». Plus motivée que jamais, Eden « va tout faire pour réussir ». Elle interprète ce soir « Petit pays » de Cesaria Evore. Va-t-elle convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ce soir ? La réponse en images. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.