The Voice Kids - Enzo chante « Attention » de Charlie Puth

La musique est une véritable passion pour cet adolescent de 14 ans qui chante depuis tout petit, tout le temps, partout. Après avoir regardé toutes les saisons de The Voice Kids, Enzo se lance enfin et tente sa chance en envoyant sa vidéo sur MYTF1. Ce soir, sans pression, Enzo veut réaliser son rêve. L’un des quatre coachs, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, va-t-il buzzer ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.