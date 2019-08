The Voice Kids – Enzo chante « Hoochie Coochie Man » de Muddy Waters

C’est grâce à son grand-père qui lui a offert sa première guitare qu’Enzo, collégien en 6ème, découvre la musique. Passionné de blues, le jeune garçon décide de se présenter sur la scène de The Voice Kids avec « Hoochie Coochie Man » de Muddy Waters et espère qu’Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano y seront sensibles. Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.