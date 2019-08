The Voice Kids : Enzo chante "Perfect" d’Ed Sheeran

Enzo, 11 ans, a quitté Toulouse pour tenter l’émission The Voice Kids. Sa passion pour le chant et la guitare se révèle à l’âge de 4 ans lorsque son grand-père lui offre son premier instrument. Au fur et à mesure des années, son goût pour la musique "Blues" se développe. Pour son interprétation au sein de la Kidsroom, Enzo a fait le choix de chanter « Perfect » d’Ed Sheran. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.