The Voice Kids - Esteban chante « N**** les clones » de Nekfeu

Esteban grandit dans la musique depuis toujours, grâce à des parents musiciens. Très jeune, il apprend la trompette, le piano et la guitare puis commence à chanter. Mais c’est avec le rap que l’adolescent s’épanouit aujourd’hui. Ce soir, Esteban interprète un titre de son rappeur préféré Nekfeu « N**** les clones ». Le jeune garçon veut amener son univers urbain sur le plateau de The Voice Kids. Les fauteuils rouges d’Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano vont-ils se retourner pour Esteban ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.