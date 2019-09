The Voice Kids – Eva chante « Down on my knees » d’Ayo

Pour Eva, 11 ans, le chant n’a longtemps été qu’un jeu. Il y a 8 mois, sa maman, ancienne pianiste, et son oncle lui offrent sa première guitare. La jeune fille a alors une révélation et se met à chanter et à jouer tout le temps. Depuis, elle enchaîne les concours. Pour Eva, qui rêve de devenir chirurgienne, participer au plus grand concours de France est une expérience à peine croyable. L’un des quatre coachs, Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, va-t-il buzzer ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.