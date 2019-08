The Voice Kids – Eva chante « La foule » d’Edith Piaf

Eva est une jeune fille pleine de vie qui chante partout et tout le temps. Elle rêve depuis toute petite de participer à The Voice Kids. Après avoir vu le film « La Môme », Eva se découvre une vraie passion pour Edith Piaf, qui devient sa chanteuse préférée. Ce soir, elle compte bien la représenter sur la scène en interprétant « La foule », et tenter de séduire Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.