The Voice Kids - Fanchon chante « Girl on fire » d’Alicia Keys

Fanchon, collégienne de 12 ans, partage sa vie entre ses deux passions : le chant et la gymnastique. Même si la jeune fille originaire de Charnas en Ardèche chante depuis son plus jeune âge, elle ne suit des cours de chant que depuis un an et demi. Déterminée et fonceuse, Fanchon interprète ce soir un titre emblématique d’Alicia Keys « Girl on Fire » devant les coachs : Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. La puissance et les envolées de cette chanson rappellent sa deuxième passion, la gymnastique. Est-ce que l’un des coachs va se retourner sur Fanchon ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.