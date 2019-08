The Voice Kids - Fannie chante « A change is gonna come » de Sam Cooke

Fannie chante et joue du piano depuis qu’elle est toute petite et depuis quelques années, la jeune fille compose ses propres chansons. C’est sa maman qui l’a inscrite en secret à The Voice Kids. Manquant de confiance en elle, Fannie pensait ne pas avoir assez de talent pour être sélectionnée. C’est donc une vraie surprise pour la jeune fille qui se sent prête, aujourd’hui, à relever le défi. Sur la scène des auditions à l’aveugle, elle choisit d’interpréter devant Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, « A change is gonna come » de Sam Cooke, un titre engagé qui défend la cause afro-américaine. Est-ce que l’un des coachs va se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 23 août 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.