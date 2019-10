The Voice Kids : Florent Pagny chante son titre « Si une chanson »

Ils sont huit à avoir été sélectionnés par Amel Bent, Jenifer, Patrick Friori et Soprano pour participer à la grande finale en direct de la sixième édition de The Voice Kids. A cette occasion, Nikos Aliagas et Karine Ferri vont accueillir un Super Coach. Florent Pagny se tiendra place dans un fauteuil pour commenter les prestations des finalistes et les soutenir. Il chantera son dernier titre « Si une chanson », issu de son dernier album « Aimer la vie ». Une fois de plus, de grands moments d’émotions sont à prévoir ! Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.