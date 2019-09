The Voice Kids - François chante « Malia te Fae » d’Antonio Taukapa

Chez François, jeune néo-calédonien de 11 ans, la musique est une histoire de famille. Tout le monde chante autour de lui et c’est grâce à son grand-père, chanteur professionnel, qu’il décide d’embrasser la passion familiale. Très attaché aux valeurs familiales et à l’histoire de son île, François monte sur la scène de The Voice Kids en habits traditionnels pour interpréter un chant walisien, écrit par son grand-père, « Malia te Fae » d’Antonio Taukapa. Les fauteuils rouges d’Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano vont-ils se retourner ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.