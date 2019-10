The Voice Kids : Ghali chante « Je m’en vais » de Vianney (Team Patrick Fiori)

C’est au tour de Ghali, 13 ans, de décrocher sa place pour la grande finale de The Voice Kids ! Le demi-finaliste a choisi de dédier le morceau « Je m’en vais » de Vianney, à sa sœur qu’il ne voit pas souvent. Dans cette chanson, Ghali va devoir raconter une histoire et la faire vivre au travers de sa gestuelle. Un challenge pour le jeune garçon. Son coach, Patrick Fiori est là pour l’aiguiller. Va-t-il réussir à transmettre l’émotion qui se dégage de cette chanson ? Cette demi-finale signe le retour de la règle du talent sauvé, chaque coach aura la possibilité de récupérer un talent dans une équipe adverse. Ghali sera-t-il sauvé par Soprano, Jenifer ou Patrick Fiori ? Qui accédera à la grande finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 18 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

