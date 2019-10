J-3 avant la GRANDE FINALE en direct : Qui sont les finalistes ?

L’heure de la grande finale de cette sixième édition de The Voice Kids a sonné. Rendez-vous vendredi 25 octobre à partir de 21h05 pour suivre en direct la dernière ligne droite de l’aventure. Cette année encore, les quatre coachs ont vécu une saison riche et découvert un casting éclectique tant au niveau des voix que des chansons. Après la demi-finale et la règle du talent sauvé, huit talents se sont qualifiés pour la finale ! Accompagnés par les meilleurs musiciens, les huit talents devront donner le meilleur d'eux-mêmes afin de séduire les téléspectateurs. Mais seul le public désignera le grand gagnant de l’édition 2019 qui sera sacré The Voice Kids… Quel talent de l'équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée ? Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.