The Voice Kids : « Je dédie ma victoire à mon papa » (Interview du gagnant)

Un an après la victoire d’Emma, c’est au tour de Soan de décrocher le trophée tant convoité de la sixième saison de The Voice Kids. Aux côtés de sa coach, Amel Bent, le jeune talent confie ses premières émotions à Nikos Aliagas : « J’y croyais pas vraiment, j’étais très surpris et très content ». Cette victoire il la dédie à son papa qui l’a jusqu’au bout accompagné dans cette aventure exceptionnelle. Pour Amel Bent, « Soan a gagné parce qu’il a bouleversé tous les français ». Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

