The Voice Kids : Jenifer et Natihei chantent « Est-ce que tu m’aimes ? » de Maître Gims

Après le passage de chaque talent seul, c’est avec leur coach qu’ils vont se produire pour cette deuxième partie de finale. Après avoir interprété « I’ll never love again » de Lady Gaga, Natihei va se présenter sur scène au côté de Jenifer. Le jeune garçon de 8 ans va interpréter en duo « Est-ce que tu m’aimes » du rappeur Maître Gims. La compétition se resserre. Les talents de plus en plus proches de décrocher la grande victoire. Qui remportera le trophée de cette sixième saison de The Voice Kids ? Extrait de l’émission de la grande finale en direct de The Voice Kids du vendredi 25 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

