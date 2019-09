The Voice Kids - Joann chante « Formidable » de Stromae

Joann a 14 ans et vit à Bruxelles. Depuis son plus jeune âge, il se déguise et chante avec sa grande-sœur. Ensemble ils font des spectacles devant la famille. Pendant des vacances dans le sud chez ses grands-parents, il se fait repérer, lors d’un concert de rue, par les équipes de casting de The Voice Kids. Joann veut devenir ingénieur en robotique et domotique mais ne veut pas stopper pour autant sa passion pour la musique. Pour lui, cette expérience est le moyen de se produire sur une grande scène et de s’amuser. Joann va-t-il convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano lors de sa prestation ? La réponse en images. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.