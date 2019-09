The Voice Kids : Joann chante « Les cactus » de Jacques Dutronc

À 14 ans, Joann se fait repérer par les équipes de casting de The Voice Kids alors qu’il est en vacances chez ses grands-parents. S’il aspire à devenir ingénieur, Joann ne veut pas stopper sa passion pour le chant ! Les fauteuils se retournent et il intègre l’équipe de Jenifer. The Voice Kids l’accueille dans sa Kids Room. Il interprète « Les cactus » de Jacques Dutronc. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.