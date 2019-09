The Voice Kids - Julia chante « Don’t rain on my parade » de Barbra Streisand

Julia est une grande fan de comédies musicales. De nature très timide, la jeune fille ne chante jamais en public. Pour surmonter sa peur, elle se lance le défi de participer aux Auditions à l’Aveugle. Julia espère que sa reprise de « Don’t Rain On My Parade » de Barbra Streisand fera danser les coachs. Julia va-t-elle convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ce soir ? La réponse en images. Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.