The Voice Kids - Julian chante « The dock of the bay » d’Otis Redding

Julian est un jeune homme de 15 ans. De nature calme et serein, Julian vit au jour le jour : « Je fais ce que j’aime donc là je suis chill ! ». Ce soir, Julian va interpréter devant les coachs le morceau « (Sittin’ on) The dock of the bay » d’Otis Redding. Les fauteuils rouges d’Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano vont-ils se retourner sur sa prestation ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.