The Voice Kids - Justine chante « Born this way » de Lady Gaga

Pour cette lycéenne de 15 ans, la musique est toute sa vie. Guitare, batterie, piano, basse, chant, cette hyperactive travaille sans relâche pour pouvoir faire de sa passion, son métier. Justine écrit ses propres chansons et a déjà quelques expériences de la scène. Mais pour elle, The Voice Kids représente une expérience incroyable, l’accomplissement de toutes ces années d’apprentissage. Ce soir, elle chante pour Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, la célèbre chanson « Born this way » de Lady Gaga. L’un des coachs va-t-il se retourner au son de sa voix ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.