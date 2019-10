The Voice Kids : Justine chante « Dis-moi » des BB Brunes (Team Jenifer)

Justine est le dernier talent de la team Jenifer à se produire sur scène. Et pour la première fois depuis le début de l’aventure The Voice Kids, la jeune lycéenne a choisi un challenge de taille en chantant en français ! Pour marquer le coup de cette demi-finale, Justine va interpréter le très célèbre morceau rock « Dis-moi » des BB Brunes. Elle souhaite mettre en avant son côté interprète. Va-t-elle relever le défi ? Cette demi-finale signe le retour de la règle du talent sauvé, chaque coach aura la possibilité de récupérer un talent dans une équipe adverse. Justine sera-t-elle sauvée par Soprano, Jenifer ou Patrick Fiori ? Qui accédera à la grande finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 18 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

