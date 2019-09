The Voice Kids : Justine chante « Toxic » de Britney Spears

Justine a mis le feu sur le parquet de The Voice Kids vendredi soir. Seulement âgée de 15 ans, la jeune fille a fait vibrer le plateau par sa bonne humeur et son dynamisme. En plus de sa passion pour le chant, elle pratique avec perfection plusieurs instruments tels que la batterie, le piano, la guitare et la basse. Aujourd’hui, elle interprète, au sein de la Kids Room, la chanson « Toxic » de Britney Spears. Vibrez avec la saison 6 de The Voice Kids, tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.