The Voice Kids - Kylian chante « Dommage » de BigFlo & Oli

Kylian a 2 passions dans la vie : le chant qu’il pratique depuis tout petit et le football. Ce supporter de l’Olympique de Marseille aime les chansons qui racontent des histoires. Il reprend ce soir le titre « Dommage » de ses rappeurs préférés BigFlo & Oli et espère qu’au moins un fauteuil se retourne. Le jeune garçon va-t-il convaincre Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.