The Voice Kids : Kylian transporte les coachs avec « Voler de nuit » de Calogero

Kylian est un jeune garçon doté d’une grande sensibilité. À 12 ans, il gravi avec succès les différentes étapes de The Voice Kids, intègre la team Amel Bent et se hisse aujourd’hui en demi-finale ! Après avoir conquis les coachs avec sa reprise de « Dommage » de BigFlo & Oli lors des auditions à l’aveugle, il remporte la battle face à Gaspard et Marie. Pour l’avant-dernier prime avant la grande finale, Kylian décide de chanter « Voler de nuit » de Calogero. Quel talent de l'équipe de Soprano, Amel Bent, Jenifer ou Patrick Fiori remportera le trophée ? Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.